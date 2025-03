PKK kondigt staakt-het-vuren af na oproep van eigen leider

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) heeft een staakt-het-vuren met Turkije afgekondigd. Dat gebeurde na een oproep van de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan, die alle Koerdische groepen donderdag opriep de wapens neer te leggen en de PKK te ontbinden.

Het uitvoerend comité van de PKK meldt in een eerste reactie dat een staakt-het-vuren onmiddellijk ingaat "om de weg vrij te maken voor de uitvoering van leider Apo's oproep tot vrede en een democratische samenleving", citeert persbureau ANF, dat pro-PKK is. "Wij stemmen volledig in met de inhoud van de oproep en zeggen dat we deze zullen volgen en uitvoeren." Zij zeggen dat hun troepen alleen zullen optreden als ze worden aangevallen.

Er wordt ook opgeroepen tot de vrijlating van Öcalan, die de PKK in 1978 oprichtte en sinds 1999 vastzit in een Turkse gevangenis. De PKK spreekt de hoop uit dat Öcalan het ontwapeningsproces kan leiden. De groep zegt dat de juiste politieke en democratische omstandigheden moeten worden gecreëerd om het staakt-het-vuren te laten slagen.

Erdogan: nieuwe fase ingegaan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwelkomde de oproep vrijdag. "De inspanningen voor een terreurvrij Turkije zijn sinds gisteren een nieuwe fase ingegaan", zei hij tijdens een toespraak in Istanbul. "We hebben de kans om een historische stap te zetten op weg naar het doel om de muur van terreur neer te halen."

De PKK streed sinds 1984 met geweld voor een onafhankelijk of autonoom Koerdistan. Bij deze gewapende strijd tegen Turkije zijn meer dan 40.000 doden gevallen. Onder meer Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de organisatie als een terroristische organisatie aangemerkt.