Plaatsing 140 meter lange brug bij Lochem voltooid

LOCHEM (ANP) - Een nieuwe brug bij het Gelderse Lochem ligt na een dag op zijn "definitieve plaats", meldt bouwbedrijf BAM, dat vrijdagavond aan de klus begon. Het gaat om de bijna 140 meter lange en 25 meter hoge Nettelhorsterbrug die over het Twentekanaal is geplaatst.

Voor de klus werden pontons gebruikt. Die "worden nu vrijgemaakt van de brug, zodat het Twentekanaal weer beschikbaar komt voor de scheepvaart", aldus BAM. Volgens het bouwbedrijf kijken "alle betrokken partijen terug op een geslaagde invaaroperatie, waar met name veel specialisten aan hebben meegewerkt".

Het gevaarte maakt deel uit van een nieuwe provinciale weg, de N346 tussen de A1 en de Achterhoek. De brug zou in juni ingevaren worden, maar dat werd twee keer afgeblazen om slecht weer.

Kanaal

De brug werd vervoerd vanaf de bouwplaats even verderop aan het kanaal. Twee medewerkers kwamen daar in februari 2024 om het leven toen een van de brugbogen uit de takels van een kraan viel. Het onderzoek naar hoe dat kon gebeuren, loopt nog.

De uitvoering van het project werd vrijdagavond enige tijd stilgelegd, omdat een medewerker van het uitvoeringsteam struikelde en gewond raakte aan een been. De medewerker werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.