Plan om verliezen uit vermogen te verrekenen kost miljarden

DEN HAAG (ANP) - De wens van de Tweede Kamer om verliezen uit sparen en beleggen te verrekenen met inkomsten uit eerdere jaren, kost in de eerste vijf jaar 3,4 miljard euro. Dat schrijft staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) in een Kamerbrief. Een motie die hierom vroeg, werd vorige week aangenomen met steun van coalitiepartij VVD.

Een nieuwe wet om de winst uit vermogen te belasten ligt op dit moment in de Eerste Kamer. Onder dat nieuwe stelsel kan het voorkomen dat mensen het ene jaar flink meer of minder vermogensbelasting moeten betalen dan het andere jaar, schreven Joost Eerdmans (JA21) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) in hun motie. Als het mogelijk zou zijn om verliezen te verrekenen met eerdere winst, zouden de belastingbedragen minder schommelen.

Dit idee heet achterwaartse verliesverrekening. In de praktijk hoeven mensen hierdoor dus minder belasting te betalen.

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) zei vorige week onverwachts dat hij het wetsvoorstel voor Box 3 met spoed wil aanpassen. Welke aanpassing Heinen voor ogen heeft, is nog niet duidelijk.

Eerenberg kijkt naar invoering van achterwaartse verliesverrekening vanaf 2029. Maar toen JA21 eerder een voorstel hiervoor indiende, schreef het vorige kabinet dat invoering vanaf 2029 niet mogelijk is. Er zouden ingewikkelde aanpassingen aan de belastingsystemen gedaan moeten worden.