Openingsceremonie Paralympics start met Rusland en zonder TeamNL

Sport
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 20:24
VERONA (ANP) - De openingsceremonie van de veertiende Paralympische Winterspelen is begonnen. Nederland is niet vertegenwoordigd in het amfitheater van Verona. De bestuurders ontbreken uit protest tegen het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om Russen en Belarussen onder hun eigen vlaggen deel te laten nemen. De acht Nederlandse sporters zijn niet bij de opening omdat het niet in de voorbereiding past.
De vlaggen van de 54 deelnemende landen worden gedragen door vrijwilligers. Dat heeft het IPC besloten om eenduidigheid te creëren omdat er naast Nederland meerdere landen ontbreken. De Nederlandse equipe zal wel via een video te zien zijn.
Oekraïne riep als eerste op tot een boycot van de openingsceremonie vanwege de aanwezigheid van de Russische en Belarussische vlag. Nederland stuurt verder buiten de openingsceremonie geen officials naar evenementen waar de Russische of Belarussische vlaggen of volksliederen te zien of te horen zijn.
