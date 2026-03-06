ECONOMIE
Witte Huis: we hebben nog vier tot zes weken nodig in Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 20:13
anp060326181 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis zegt nog "vier tot zes weken nodig te hebben" om de Verenigde Staten hun doelen in Iran te laten bereiken. Daarvoor is ook genoeg munitie voorhanden, verzekerde Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt vrijdag op een persconferentie.
Bovendien zijn de VS "goed op weg" om volledige controle te verkrijgen over het Iraanse luchtruim, aldus Leavitt. President Donald Trump en buitenlandminister Pete Hegseth zullen later vrijdag spreken met Amerikaanse defensiebedrijven over nieuwe wapencontracten en leveranties.
De woordvoerder bevestigde verder dat Washington kijkt naar "potentiële kandidaten om Iran straks te leiden". Details wilde ze niet geven. Donderdag zei Trump in een interview met Reuters dat de VS betrokken moeten worden bij een keuze voor een nieuw leiderschap in Iran.
