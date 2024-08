Plan voor woningen en groen op plek Rotterdam Airport

ROTTERDAM (ANP) - Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en milieuclub Urgenda hebben donderdag een plan gepresenteerd om de luchthaven te sluiten in ruil voor een groen woongebied. In de plannen staan duizenden woningen, ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen, groen en beter openbaar vervoer ingetekend.

Volgens initiatiefnemer BTV-Rotterdam (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast) veroorzaakt de luchthaven, met een oppervlakte zo groot als het centrum van Rotterdam, "ernstige gezondheidsschade en hinder voor meer dan 100.000 omwonenden". De nieuwe stadswijk krijgt de voorlopige naam 'Stadskwartier Noorderbos'. Er zouden 12.500 woningen voor zeker 25.000 mensen moeten komen, met ruimte voor 10.000 nieuwe banen en een groot waterbergingsgebied. De nieuwe wijk moet klimaatneutraal worden gebouwd en bestand zijn tegen extreme omstandigheden in de toekomst.

De provincie Zuid-Holland laat sinds vorige maand onderzoek doen wat het betekent als het vliegveld van Rotterdam wordt omgevormd tot een bedrijventerrein, een recreatie- of natuurgebied of een woningbouwlocatie.

Of er in de Rotterdamse gemeenteraad een meerderheid is voor het plan is zeer de vraag. Uit een enquête in 2023 van de gemeente Rotterdam bleek dat zes op de tien Rotterdammers de luchthaven, in gebruik genomen in 1956 als voorziening voor zakenvluchten, graag voor de stad willen behouden. Vorig jaar verwerkte de luchthaven 2,2 miljoen passagiers, vooral vakantievluchten.