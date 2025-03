Plannen stikstofcommissie Schoof vertraagd

DEN HAAG (ANP) - Het kost het kabinet langer dan gepland om met plannen te komen om uit de stikstofcrisis te komen. Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) verwacht bij de voorjaarsnota de "eerste contouren" af te hebben, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. "Het kabinet is in volle vaart bezig."

Na een uitspraak van de Raad van State van afgelopen najaar besloot het kabinet de zogeheten ministeriële commissie Economie en Natuurherstel op te richten. Daar zitten twaalf bewindspersonen in, onder wie premier Dick Schoof en minister Wiersma.

Op 24 januari zei premier Schoof nog: "In een periode van ongeveer twee maanden moet dit tot concrete plannen leiden."