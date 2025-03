Veel enthousiasme tijdens verkiezingen op Curaçao, lagere opkomst

WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao zijn vrijdagavond om 19.00 uur (lokale tijd) alle stembureaus gesloten, dat was om 00.00 uur Nederlandse tijd. Het opkomstpercentage is bijna 69 procent. Dat is een daling ten opzichte van het percentage van bijna 74 procent in 2021.

Het enthousiasme op straat was er niet minder om. De stembusgang van minister-president Gilmar 'Pik' Pisas en nummer twee van zijn partij MFK, Javier Silvania, zorgde voor ongekende drukte van aanhangers, gekleed in T-shirts van hun favoriete politicus.

De twee gingen los van elkaar stemmen, maar beiden wisten een grote, zeer enthousiaste menigte op de been te brengen. Het zorgde in beide gevallen voor oponthoud op de doorgaande weg van mensen die de politici ondersteunden bij het uitbrengen van hun stem.

De MFK, de sociaaldemocratische partij die in 2010 is opgericht door oud-premier Gerrit Schotte, lijkt volgens peilingen eerder deze maand af te stevenen op een monsterzege. Het grote vertrouwen dat Pisas en Silvania uitstralen heeft de aanhang zeer fanatiek gemaakt.

Silvania debuteerde vier jaar geleden in de politiek. Zijn flamboyante, daadkrachtige handelswijze spreekt veel mensen aan. Hij combineert het ministerschap van Financiën met dat van Gezondheid, Milieu en Natuur en werd in een enquête begin deze maand als meest betrouwbare politicus verkozen.