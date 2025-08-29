Plasman doet namens Saints and Stars aangifte van smaad en laster

AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Peter Plasman heeft vrijdag namens de sportschoolketen Saints & Stars aangifte gedaan van smaad en laster en een poging tot afdreiging. Plasman bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover.

Eind juli berichtte Het Parool dat de Amsterdamse luxe sportschoolketen Filipijnse en Indonesische schoonmakers zou uitbuiten. Zo zouden 23 van hen hun paspoort hebben moeten inleveren, werkten ze tot zeventien uur per dag en moesten ze met elkaar in één bed slapen.

De aangifte is gericht tegen onbekende personen, zegt Plasman, omdat hij niet zeker weet wie de bronnen zijn van Het Parool. "We hebben wel een vermoeden, maar er valt niet concreet een persoon aan te wijzen." Plasman koppelt het genereren van de media-aandacht aan "hoge bedragen die Saints & Stars aan de schoonmakers diende te betalen om de bedrijfsnaam te zuiveren." Saints & Stars heeft niet betaald.

Plasman en arbeidsrechtadvocaat Hendarin Mouselli hebben ook een klacht ingediend tegen de advocaat van de schoonmakers. Daar wil Plasman inhoudelijk niets over zeggen. "Dat is aan de tuchtrechter."