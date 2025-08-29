ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Plasman doet namens Saints and Stars aangifte van smaad en laster

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 14:12
anp290825141 1
AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Peter Plasman heeft vrijdag namens de sportschoolketen Saints & Stars aangifte gedaan van smaad en laster en een poging tot afdreiging. Plasman bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover.
Eind juli berichtte Het Parool dat de Amsterdamse luxe sportschoolketen Filipijnse en Indonesische schoonmakers zou uitbuiten. Zo zouden 23 van hen hun paspoort hebben moeten inleveren, werkten ze tot zeventien uur per dag en moesten ze met elkaar in één bed slapen.
De aangifte is gericht tegen onbekende personen, zegt Plasman, omdat hij niet zeker weet wie de bronnen zijn van Het Parool. "We hebben wel een vermoeden, maar er valt niet concreet een persoon aan te wijzen." Plasman koppelt het genereren van de media-aandacht aan "hoge bedragen die Saints & Stars aan de schoonmakers diende te betalen om de bedrijfsnaam te zuiveren." Saints & Stars heeft niet betaald.
Plasman en arbeidsrechtadvocaat Hendarin Mouselli hebben ook een klacht ingediend tegen de advocaat van de schoonmakers. Daar wil Plasman inhoudelijk niets over zeggen. "Dat is aan de tuchtrechter."
Vorig artikel

McLarens domineren training Zandvoort, zesde tijd Verstappen

Volgend artikel

EU-lidstaten vragen alle 150 miljard voor EU-lening defensie op

POPULAIR NIEUWS

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

rhnull_golden_blood_type

Wat is Golden Blood en waarom is het zo schaars?

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?