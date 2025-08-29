EU-lidstaten vragen alle 150 miljard voor EU-lening defensie op

RIGA (ANP) - Alle 150 miljard euro die de Europese Commissie heeft aangegeven maximaal te zullen lenen voor defensie, zijn aangevraagd door EU-lidstaten. Dat maakte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag bekend bij een bezoek aan Letland. Negentien lidstaten hebben een aanvraag gedaan voor de lening, die gebruikt moet worden voor defensie-investeringen.

Nederland heeft eerder aangegeven geen gebruik te willen maken van de EU-lening.

De leningen maken deel uit van het plan ReArm Europe. Daarin is onder meer ook afgesproken dat 650 miljard euro door lidstaten zelf mag worden vrijgemaakt in hun begrotingen voor extra defensie-investeringen.