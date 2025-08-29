ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-lidstaten vragen alle 150 miljard voor EU-lening defensie op

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 14:13
anp290825142 1
RIGA (ANP) - Alle 150 miljard euro die de Europese Commissie heeft aangegeven maximaal te zullen lenen voor defensie, zijn aangevraagd door EU-lidstaten. Dat maakte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vrijdag bekend bij een bezoek aan Letland. Negentien lidstaten hebben een aanvraag gedaan voor de lening, die gebruikt moet worden voor defensie-investeringen.
Nederland heeft eerder aangegeven geen gebruik te willen maken van de EU-lening.
De leningen maken deel uit van het plan ReArm Europe. Daarin is onder meer ook afgesproken dat 650 miljard euro door lidstaten zelf mag worden vrijgemaakt in hun begrotingen voor extra defensie-investeringen.
Vorig artikel

Plasman doet namens Saints and Stars aangifte van smaad en laster

Volgend artikel

Zeldzaam missertje Verstappen voor ogen van thuisfans

POPULAIR NIEUWS

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

rhnull_golden_blood_type

Wat is Golden Blood en waarom is het zo schaars?

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?