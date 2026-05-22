Verdachte bedreiging joodse school Amsterdam langer vast

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 14:27
AMSTERDAM (ANP) - De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen de joodse school Cheider in Amsterdam blijft drie dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond.
De orthodox-joodse school in de Amsterdamse wijk Buitenveldert heeft 150 leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. In maart ontplofte er bij de school een explosief en moesten de leerlingen een dag thuisblijven. De daders zijn gefilmd, maar nog niet opgepakt.
Dat incident vond vrijwel gelijktijdig plaats met een explosie bij de synagoge in Rotterdam en het voorbereiden van een explosie bij een synagoge in Heemstede. Voor die twee incidenten zijn drie mensen opgepakt.
