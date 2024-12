Podiumprogramma laatste avond 3FM Serious Request gaat niet door

ZWOLLE (ANP) - Het podiumprogramma van 3FM Serious Request gaat dinsdagavond niet door. Dat heeft de zender laten weten. Het besluit is in overleg met de gemeente Zwolle en veiligheidsdiensten genomen, naar aanleiding van een situatie die zich maandag voordeed.

De politie moest maandag ingrijpen toen een grote groep mensen door een hek om het Rodetorenplein in Zwolle was gebroken. Het is niet de eerste keer dat het erg druk is rond Serious Request. Vorige week werd een optreden van Roxy Dekker vroegtijdig afgebroken vanwege de drukte.

"Naar aanleiding van de situatie gisteren hebben we in overleg met de gemeente en veiligheidsdiensten besloten om het podiumprogramma met onder meer Chef'Special vanavond niet door te laten gaan", aldus 3FM. "De bekendmaking van de eindstand van 3FM Serious Request is voor bezoekers volledig op de schermen op het Rodetorenplein te volgen. Op die manier willen we de focus behouden op onze actie en het prachtige bedrag dat we Metakids aan kunnen bieden."