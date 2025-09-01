ECONOMIE
Poetin bekritiseert Westen tijdens top in China

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 6:55
anp010925035 1
TIANJIN (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een top in China het Westen wederom de schuld gegeven van de oorlog in Oekraïne. Poetin noemt "de constante pogingen van het Westen om Oekraïne bij de NAVO te laten horen" en "een door het Westen gesteunde regeringscoup in Oekraïne" redenen voor de strijd. Het Russische leger viel Oekraïne ruim drie jaar geleden binnen.
Poetin is in de Noord-Chinese stad Tianjin voor deelname aan de top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO). Hij zei daar dat "inzichten" die werden bereikt tijdens een recente ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Alaska "een weg hebben geopend naar een oplossing voor de crisis in Oekraïne".
Na die ontmoeting in Alaska probeerde Trump een top tussen Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te regelen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt.
