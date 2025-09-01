Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

In het voorjaar en de zomer vindt bijna iedereen het leuk om buiten te hollen. Zelfs op strakke wintermaanden is het aantrekkelijk. Maar in de zompige, miezerige herfsttijd vergaat menigeen de lust.

Terwijl je dan juist veel kunt hebben aan buiten sporten . Als je nu een paar maanden laat verstrijken, wordt het weer moeilijker om weer te starten. En juist in sombere tijden is hardlopen goed.

"Duurtraining heeft een antidepressief effect", zegt Anna Welker, sportwetenschapper aan de Duitse universiteit voor preventie en gezondheidsmanagement tegen Die Welt. "De verhoogde afgifte van de neurotransmitters dopamine en norepinefrine heeft een positief effect op de psyche, daarom wordt sport ook gebruikt als aanvullende therapie bij psychische aandoeningen ."

Verouderingsproces vertragen

Als dat nog niet genoeg is, dan zal dit argument je misschien overtuigen: "Studies tonen aan dat regelmatige duurtraining het biologische verouderingsproces van de cellen tot vijf jaar kan vertragen", zegt Welker.

Wie meer geïnteresseerd is in kortetermijnresultaten: een half uur rennen door de motregen zorgt voor een meer vitale gezichtshuid en roze wangen.