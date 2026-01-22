Dit is waarom de Skoda Elroq de bestverkochte auto van 2025 werd

De Skoda Elroq groeide in 2025 uit tot de bestverkochte auto van Nederland omdat hij precies past in de Nederlandse EV‑puzzel: praktisch, royaal van binnen en fiscaal nog net behapbaar. Volgens Skoda werden in 2025 in totaal 11.960 exemplaren verkocht, goed voor de nummer‑1 positie in alle segmenten.

De Elroq is een volledig elektrische compacte SUV, met versies die een WLTP‑actieradius tot 579 kilometer halen en in de praktijk rond de 400 kilometer uitkomen, zo bleek in een uitgebreide test van de Volkskrant. Die combinatie van bruikbare actieradius, relatief scherpe instapprijs (vanaf circa 35.000 euro) en veel binnenruimte maakt hem aantrekkelijk voor leaserijders én gezinnen.

Belangrijk is ook dat de Elroq niet voelt als een experimentele EV, maar als een conventionele gezinsauto waar toevallig een stekker aan zit. De auto deelt techniek met de Enyaq, maar is korter en goedkoper, terwijl hij nog steeds een ruime cabine en een reeks slimme ‘Simply Clever’-oplossingen biedt, van opbergnetjes tot een paraplu in het portier. Dat soort alledaagse handigheden weegt voor veel kopers zwaarder dan pure gadgets.

De verkoopcijfers geven aan dat Nederland massaal voor deze formule valt. Skoda zelf spreekt van een “meervoudig winnaar” en koppelt de 11.960 Elroqs aan een historisch marktaandeel van 7,2 procent in 2025. Daarmee laat de Elroq zien dat de elektrische auto in Nederland volwassen is geworden: niet langer niche, maar de nieuwe norm in de middenklasse.