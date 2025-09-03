Xi noemt China 'onstuitbaar' in openingstoespraak parade

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping zei woensdag in een toespraak ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog dat China "onstuitbaar" is. "De wederopstanding van de Chinese natie is onstuitbaar en menselijkheid, vrede en ontwikkeling zullen zegevieren", zei Xi in de op televisie uitgezonden toespraak.

Ook zei Xi: "De mensheid staat opnieuw voor de keuze tussen vrede of oorlog, dialoog of confrontatie, en win-winsituaties of alles-of-nietsspelletjes." De president riep landen over de hele wereld op "de grondoorzaak van oorlog weg te nemen en te voorkomen dat historische tragedies zich herhalen".

"Gemeenschappelijke veiligheid kan alleen worden gewaarborgd als landen over de hele wereld elkaar als gelijken behandelen, in harmonie leven en elkaar wederzijds steunen", zei hij verder.