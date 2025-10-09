ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoveel zijn Nederlanders bereid te betalen om tien jaar jonger te zijn

gezondheid
door Pieter Immerzeel
donderdag, 09 oktober 2025 om 15:07
ANP-499425012
Stel: je kunt voor een bepaald bedrag tien jaar jonger worden, hoeveel geld zou je daarvoor over hebben. Die vraag werd voorgelegd aan ruim duizend Nederlanders. Het antwoord? Gemiddeld 12.500 euro.
Dertigers en veertigers hebben er aanzienlijk meer voor over, namelijk bijna 26.000 euro. Dat is opmerkelijk. Je zou denken: hoe ouder je bent, hoe liever je de tijd tien jaar wil terugdraaien. Overigens hebben mannen daar aanzienlijk meer voor over dan vrouwen. Ook dat is opvallend: vrouwen zijn doorgaans meer met hun uiterlijk bezig.
Volgens het onderzoek van Purovitalis, dat supplementen voor gezond ouder worden verkoopt, zijn mannen bereid 14.600 euro te betalen om tien jaar terug in de tijd te gaan, vrouwen hebben er 11.000 euro voor over. 
De groep 35- tot 44-jarigen wil het diepst in de buidel tasten, gevolgd door de 18- tot 24-jarigen, die 17.000 euro willen betalen. Gek genoeg, hebben 65-plussers maar minder dan 5000 euro over voor een tien jaar jonger lichaam en 55- tot 64-jarigen houden het bij 10.000 euro.
Koen Ridder, oprichter van Purovitalis, reageert in Metro: "Het is veelzeggend dat mensen bereid zijn tienduizenden euro’s neer te leggen om fysiek tien jaar jonger te zijn. Dat gaat niet alleen over uiterlijk, maar vooral over kwaliteit van leven. Vitaliteit wordt gezien als een van de meest waardevolle bezittingen die je kunt hebben.”
Bron: Metro

Lees ook

Waarom regelmatig vliegen stiekem slecht voor je gezondheid isWaarom regelmatig vliegen stiekem slecht voor je gezondheid is
Brabant pakt glyfosaat harder aan nu het giftige goedje richting drinkwaterbron zakt: ‘Gezondheid inwoners staat voorop’Brabant pakt glyfosaat harder aan nu het giftige goedje richting drinkwaterbron zakt: ‘Gezondheid inwoners staat voorop’
Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schadenExperts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading