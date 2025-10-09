Zoveel zijn Nederlanders bereid te betalen om tien jaar jonger te zijn

Stel: je kunt voor een bepaald bedrag tien jaar jonger worden, hoeveel geld zou je daarvoor over hebben. Die vraag werd voorgelegd aan ruim duizend Nederlanders. Het antwoord? Gemiddeld 12.500 euro.

Dertigers en veertigers hebben er aanzienlijk meer voor over, namelijk bijna 26.000 euro. Dat is opmerkelijk. Je zou denken: hoe ouder je bent, hoe liever je de tijd tien jaar wil terugdraaien. Overigens hebben mannen daar aanzienlijk meer voor over dan vrouwen. Ook dat is opvallend: vrouwen zijn doorgaans meer met hun uiterlijk bezig.

Volgens het onderzoek van Purovitalis, dat supplementen voor gezond ouder worden verkoopt, zijn mannen bereid 14.600 euro te betalen om tien jaar terug in de tijd te gaan, vrouwen hebben er 11.000 euro voor over.

De groep 35- tot 44-jarigen wil het diepst in de buidel tasten, gevolgd door de 18- tot 24-jarigen, die 17.000 euro willen betalen. Gek genoeg, hebben 65-plussers maar minder dan 5000 euro over voor een tien jaar jonger lichaam en 55- tot 64-jarigen houden het bij 10.000 euro.

Koen Ridder, oprichter van Purovitalis, reageert in Metro: "Het is veelzeggend dat mensen bereid zijn tienduizenden euro’s neer te leggen om fysiek tien jaar jonger te zijn. Dat gaat niet alleen over uiterlijk, maar vooral over kwaliteit van leven. Vitaliteit wordt gezien als een van de meest waardevolle bezittingen die je kunt hebben.”