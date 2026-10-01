Poetin: inzet massavernietigingswapens moet voorkomen worden

MOSKOU (ANP/RTR) - De inzet van massavernietigingswapens kan nooit helemaal worden uitgesloten, maar er moet worden voorkomen dat het zover komt. Dit zei de Russische president Vladimir Poetin op een internationale conferentie in Moskou.

Hij vreest dat internationale conflicten blijven, maar de situatie wordt naar zijn inschatting beter wanneer "de westerse hegemonie afbrokkelt". En "ongeacht welk scenario zich de komende jaren wereldwijd voltrekt, een voortzetting van internationale conflicten is helaas waarschijnlijk. Dit komt door fundamentele verschuivingen en ook kansen die ze bieden. Dat voedt ambities en de bereidheid risico's te nemen, in de hoop op een ogenschijnlijk enorme winst", waarschuwde Poetin.

We kunnen er volgens hem dus niet van uitgaan dat massavernietigingswapens nooit zullen worden gebruikt. "We moeten ons dit realiseren en proberen dat te voorkomen."