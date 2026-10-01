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Partijen verdeeld over oplossing voor kleine spaarders

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven.
Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten. Het plan was dat mensen die meer dan 30.000 euro op de bank hebben staan, belasting gaan betalen over de spaarrente die ze ontvangen. Nu geldt een grens van 60.000 euro.
Het kabinet wil al sleutelen aan de belasting voor ondernemers en grootaandeelhouders, met de verwachting daar meer belasting te kunnen innen.
Verantwoordelijk staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66) verwelkomde alle alternatieven uit de Kamer, maar gaf geen voorkeur aan.
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