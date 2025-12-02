Poetin: klaar voor oorlog met Europa als zij dat willen

MOSKOU (ANP/AFP) - Als Europese landen oorlog willen, is Rusland daar "klaar" voor, zegt president Vladimir Poetin voorafgaand aan zijn ontmoeting met afgevaardigden van de Verenigde Staten. Poetin herhaalde zijn eerdere beschuldiging dat de VS vrede proberen te stichten in Oekraïne, maar daarin worden gedwarsboomd door Europa.

"We zijn niet van plan om Europa de oorlog te verklaren, maar als Europa dat wil en begint, zijn we daar nu klaar voor", aldus Poetin. "Ze hebben geen vreedzame agenda, ze staan aan de kant van de oorlog."

De Amerikaanse regering kwam met een 28-puntenplan om vrede te sluiten in Oekraïne. Dat is na kritiek van Oekraïne en Europa ook al aangepast. Nog steeds stellen Europese landen dat het plan te veel toegeeft aan de Russische eisen.

Europa stelt eisen die "absoluut onaanvaardbaar voor Rusland" zijn, zei Poetin. Hij heeft later een ontmoeting met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, tevens Donald Trumps schoonzoon. Zij zijn in Moskou.