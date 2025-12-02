Damrak blijft in het rood ondanks herstel op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters in Amsterdam slaagden er dinsdag niet in te profiteren van hogere openingskoersen op Wall Street. Ook het scherpe herstel van de bitcoin en andere cryptomunten bood geen soelaas. Het vooruitzicht dat de Bank of Japan de rente mogelijk later deze maand gaat verhogen, zorgde opnieuw voor terughoudendheid.

De beurshandel staat in de laatste weken van het jaar vooral in het teken van de rentevergaderingen van de grote centrale banken, die later deze maand worden gehouden. Hogere koersen van zwaarwegende banken en chipconcerns konden de AEX niet uit het rood trekken. De hoofdindex sloot met een verlies van 0,3 procent op 944,84 punten. Maandag eindigde de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam nog 0,5 procent hoger. De MidKap zakte 0,2 procent tot 906,46 punten. De beurs in Frankfurt won 0,5 procent, Parijs zakte 0,3 procent. Londen eindigde vrijwel vlak.