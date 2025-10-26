Trump sluit handelsdeal met Maleisische premier

KUALA LUMPUR (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Maleisische premier Anwar Ibrahim hebben zondag een handelsovereenkomst en een deal over zeldzame aardmetalen gesloten. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer gaat Maleisië zijn invoerheffingen en andere handelsbarrières aanpassen.

"Ook zijn we van plan veel meer handel te drijven", aldus Greer tijdens de ondertekening in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Trump maakt de komende dagen een reis door Azië, met bezoeken aan Japan en Zuid-Korea.

Greer verwacht dat met name de landbouw-, technologie- en dienstensectoren profiteren van de overeenkomst. Maleisië zal volgens hem geen verbod of quota instellen op exporten van zeldzame aardmetalen naar de Verenigde Staten. Volgens de handelsvertegenwoordiger zorgt de deal ervoor dat handel en investeringen in zeldzame aardmetalen "zo vrij mogelijk en zo veerkrachtig mogelijk" verlopen. Maleisië beschikt over aanzienlijke voorraden van zeldzame aardmetalen.