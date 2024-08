Poetin noemt inval in grensregio Koersk 'grote provocatie'

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft een vermeende Oekraïense inval in Russisch grondgebied een "grote provocatie" genoemd. Hij zei dat burgerdoelen als woningen en ambulances onder vuur worden genomen.

De Oekraïense inval in de westelijke grensregio Koersk begon volgens de Russische autoriteiten op dinsdag. Het ministerie van Defensie spreekt over gevechten in het grensgebied, waarbij ook Oekraïense tanks uitgeschakeld zouden zijn. Oekraïne heeft de inval niet bevestigd, al merkte een prominente regeringsmedewerker wel op dat Rusland vanuit de grensregio's "straffeloos" grootschalige lucht- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd op Oekraïens grondgebied.

De gouverneur van Koersk verklaarde woensdag dat inmiddels duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. Hij beklemtoonde dat de situatie "onder controle" is en dat president Poetin steun heeft toegezegd.