Uitgeweken ex-premier Catalonië Puigdemont zegt terug te keren

BRUSSEL/BARCELONA (ANP/AFP) - De naar België uitgeweken separatistische ex-premier van Catalonië, Carles Puigdemont, heeft gezegd dat hij op weg is naar Barcelona. Daar staat donderdag om 10.00 uur de stemming in het regionale parlement voor de benoeming van een nieuwe Catalaanse regeringsleider op het programma. Puigdemont zegt dat hij daarbij wil zijn. Hij wordt gezocht in Spanje voor strafbare feiten die hij zou hebben gepleegd bij het houden van een omstreden referendum over onafhankelijkheid in oktober 2017. Hij was toen premier en vluchtte het land uit na de mislukte poging Catalonië af te scheiden van Spanje.

Puigdemont heeft aanhangers opgeroepen zich een uur voor de stemming te verzamelen voor het parlementsgebouw.

In de regionale verkiezingen in mei leden de separatistische partijen een nederlaag en verloren hun krappe meerderheid. De grote winnaar was de socialistische partij die ook de Spaanse regering in Madrid aanvoert. De Catalaanse Socialistische Partij (PSC) heeft onder leiding van Salvador Illa wel de meeste zetels behaald, maar geen meerderheid in de regionale volksvertegenwoordiging van 135 zetels.

Het is de bedoeling dat Illa donderdag in het parlement tot de nieuwe regeringsleider wordt gekozen, door de afgevaardigden van de PSC met steun van met name de linkse separatistische ERC. De partij van Puigdemont (Junts per Catalunya) stemt tegen. Het is niet bekend of Puigdemonts reisplannen en zijn bijeenkomst donderdagmorgen tot problemen leiden. Volgens bronnen bij de PSC kan Puigdemont de verkiezing van Illa tot premier niet verhinderen, maar mogelijk wordt de stemming afhankelijk van omstandigheden uitgesteld. Mogelijk komt Puigdemont ook niet aan in Barcelona. De politie en grenswacht zouden hem willen arresteren voor hij in de buurt van het parlement komt.