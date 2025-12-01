Poetin ontvangt dinsdag Amerikaanse gezant Witkoff

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin ontvangt dinsdagmiddag de Amerikaanse topfunctionaris Steve Witkoff. Het Kremlin heeft bevestigd dat de twee elkaar zullen ontmoeten in Moskou.

Eerder werd al bekend dat de speciaal gezant van president Donald Trump naar Moskou zou gaan, te midden van Amerikaanse pogingen om vrede in Oekraïne te bereiken. Witkoff speelt een grote rol bij de vredesinspanningen, die eerder deze maand in een stroomversnelling zijn geraakt na het uitlekken van een Amerikaans vredesplan.

Witkoff was zondag bij de onderhandelingen over dat plan in de staat Florida. Amerikaanse topfunctionarissen spraken daar een Oekraïense delegatie. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio noemde de onderhandelingen na afloop "zeer productief".