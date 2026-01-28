ECONOMIE
Poetin prijst Syrische ambtgenoot om herenigen van Syrië

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 15:46
anp280126149 1
MOSKOU (ANP/RTR) - President Vladimir Poetin heeft bij de ontvangst van de Syrische president Ahmed al-Sharaa in Moskou diens werk geprezen om Syrië weer te herenigen. Al-Sharaa's troepen zijn bezig met het innemen van stukken van het noorden en noordoosten die jarenlang in handen waren van Koerdische milities.
"Ik wil u feliciteren met het feit dat het proces van het herstellen van de territoriale integriteit van Syrië vordert", aldus Poetin. Al-Sharaa bedankte Poetin "voor de rol van Rusland bij het stabiliseren van Syrië en van de regio".
Rusland heeft nog steeds twee militaire bases in het noordwesten van Syrië. Al-Sharaa wil de uitlevering door Rusland van oud-dictator Bashar al-Assad, die naar Moskou is gevlucht. Dit lijken belangrijke gespreksonderwerpen tijdens het bezoek van al-Sharaa.
Het is al-Sharaa's tweede bezoek aan Rusland als leider van Syrië.
