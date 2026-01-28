ECONOMIE
Nederland is te afhankelijk van techreuzen, waarschuwt AP

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 16:04
anp280126150 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland is te afhankelijk van een paar grote buitenlandse ICT-leveranciers. Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar bijvoorbeeld ook voor de zorg en het betalingsverkeer. Als een ander land die afhankelijkheid ooit gebruikt om Nederland onder druk te zetten, "kan Nederland volledig tot stilstand komen", waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Volgens de privacytoezichthouder kan het platleggen van digitale systemen leiden tot "onoverzienbare en mogelijk onherstelbare maatschappelijke, economische en vooral persoonlijke schade". De organisatie maakt zich daar "grote zorgen" over, mede door "de snel veranderende geopolitieke verhoudingen".
De AP noemt geen namen van bedrijven, maar veel Nederlandse diensten lopen via Amerikaanse techbedrijven als Google, Amazon en Microsoft. Volgens de waakhond is het gevaar niet denkbeeldig, maar is de afhankelijkheid daadwerkelijk al eens gebruikt. De maildiensten van het Internationaal Strafhof in Den Haag liepen via Microsoft. De Amerikaanse regering verplichtte het bedrijf vorig jaar de dienstverlening aan het strafhof te stoppen. Daardoor werd het hof digitaal onbereikbaar.
Digitale soevereiniteit
De AP roept zowel het huidige kabinet als de nieuwe coalitie op om van digitale soevereiniteit een prioriteit te maken. Zo moet er meer geld in Europese alternatieven voor digitale systemen worden gestoken. De toezichthouder is ook voorstander van een 'Rijkscloud', die volledig door Nederland zou worden beheerd.
Het bedrijf achter de dienst DigiD staat op het punt te worden overgenomen door een Amerikaanse onderneming. Nederlanders gebruiken dat platform onder meer om in te loggen voor hun belastingaangifte, heffingen te betalen en verzekeringen af te sluiten. De oproep van de AP is breder dan alleen die overname.
