Poetin vertelt Trump dat hij niet afziet van doelen in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek gezegd dat Moskou niet zal afzien van zijn doelen in Oekraïne, meldt het Kremlin. Wel is Rusland nog steeds geïnteresseerd in een "onderhandelde oplossing".

Tijdens een gesprek van bijna anderhalf uur bracht Trump onder meer een snelle beëindiging van de oorlog ter sprake, zei Kremlinmedewerker Joeri Oesjakov. Poetin zei dat Rusland bereid was om te blijven onderhandelen, maar dat Moskou zich blijft richten op het wegnemen van wat het de "grondoorzaken" van het conflict noemt.