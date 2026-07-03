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Poetin viert inname Oekraïense stad Kostjantynivka

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 1:15
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MOSKOU (ANP) - Bij de verovering van de stad Kostjantynivka heeft Oekraïne volgens de Russische president Vladimir Poetin zware verliezen geleden. Rusland stelt de Oost-Oekraïense stad te hebben ingenomen, nieuws dat Poetin volgens het Kremlin vierde tijdens een bezoek aan een commandopost van het leger.
Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de bewering van Rusland. In een verslag van de aanhoudende strijd verwees de leiding van het Oekraïense leger slechts naar zware gevechten rond Kostjantynivka, dat in de oblast Donetsk ligt.
De verovering van Kostjantynivka zou Poetin dichter bij zijn streven brengen om de Donbas, die bestaat uit de regio's Donetsk en Loehansk, volledig onder Russisch bestuur te brengen.
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