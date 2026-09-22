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Poetin volgens Trump bereid tot gesprekken over beëindigen oorlog

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 20:49
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NEW YORK (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin is bereid tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne, zei Donald Trump dinsdag. De Amerikaanse president sprak de pers toe na een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.
Volgens Trump werkt hij met Zelensky aan een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. De twee gaan daar gesprekken over voeren. Ze zullen het tijdens deze gesprekken onder meer over Patriot-luchtverdedigingsraketten hebben, aldus Trump.
Beide leiders spraken maandagavond na aankomst in New York al met de Franse president Emmanuel Macron. Trump en Macron bespraken onder meer de noodzaak om Oekraïne te helpen met raketafweersystemen. Na zijn ontmoeting met Zelensky zei Macron toe dat Frankrijk de luchtverdediging van Oekraïne gaat versterken met de levering van radars en onderscheppers.
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