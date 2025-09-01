ECONOMIE
Danone roept Alpro sojadrink terug, kan leiden tot misselijkheid

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 11:26
anp010925086 1
ZOETERMEER (ANP) - Danone Nutricia Nederland roept een deel van de literpakken van Alpro sojadrink terug omdat een "kwaliteitsafwijking" is vastgesteld. Volgens het levensmiddelenbedrijf smaakt één specifieke batch van de sojadrink anders dan normaal, "en in enkele beperkte gevallen was er sprake van misselijkheid". Volgens Danone en dochteronderneming Alpro, die de waarschuwing allebei op hun website hebben gepubliceerd, is er geen gezondheidsrisico voor mensen die de sojadrink al hebben gedronken.
Dat de pakken toch uit de schappen worden gehaald, is omdat "we aan onze hoge kwaliteitseisen willen voldoen", aldus Danone en Alpro. De literpakken waar het om gaat hebben een houdbaarheidsdatum van 27 april 2026. Op de bovenkant van de pakken staat de code BD2625, met een tijdsaanduiding tussen 07.59 en 11.41. De EAN-code is 5411188117742.
