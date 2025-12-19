ECONOMIE
Poetin: zie geen bereidheid van Oekraïne voor vredesgesprekken

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 11:02
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin ziet tot nu toe geen bereidheid van Oekraïne voor vredesgesprekken. Dat zei hij tijdens zijn jaarlijkse persconferentie. "Ze weigeren dit conflict op vreedzame wijze te beëindigen." Poetin benadrukt dat Rusland "klaar en bereid" is de oorlog in Oekraïne vreedzaam te beëindigen.
Volgens de president zijn er wel bepaalde signalen, ook van het regime in Kyiv, "dat ze bereid zijn tot een vorm van dialoog". Tijdens de persconferentie, die circa drie uur moet duren, geeft Poetin antwoord op vragen van journalisten en burgers.
Poetin zei ook dat Russische troepen langs de hele frontlinie in Oekraïne oprukken, en dat "de vijand" zich in alle richtingen terugtrekt.
Oekraïne en Europese leiders hebben juist meermaals aangegeven dat Rusland niet bereid is tot serieuze gesprekken over een staakt-het-vuren.
