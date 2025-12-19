Van Oosten roept op jaarwisseling niet uit de hand te laten lopen

DEN HAAG (ANP) - Demissionair justitieminister Foort van Oosten roept iedereen op om de jaarwisseling goed te laten verlopen. "Maak er een heel gezellig feestje van en steek voor de laatste keer vuurwerk af. Het is niet nodig om het feest te verpesten."

Voorafgaand aan de ministerraad vroeg Van Oosten zich af waarom mensen het nodig vinden om hulpverleners te belagen en zwaar illegaal vuurwerk af te steken. Dat dit waarschijnlijk de laatste jaarwisseling wordt dat legaal vuurwerk kan worden afgestoken, is volgens de VVD-minister ook geen reden om de hulpdiensten aan te vallen. "Daar is geen rechtvaardiging voor te vinden."

De minister maakt zich zorgen om de veiligheid van agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel. "Je weet dat mensen zich eraan te buiten gaan en dat hulpverleners worden belaagd."

Volgens Van Oosten hebben gemeenten geen extra maatregelen genomen voor wat waarschijnlijk het laatste jaar wordt met legaal vuurwerk. "Uit ervaring weet ik dat er altijd al veel maatregelen worden getroffen. Gemeenten doen al veel."