Bierbrouwerij in actie na pijnlijke vergissing: meest verwaterde kerstcadeau van de Achterhoek

In de categorie klein leed: je denkt een mooi speciaalbierpakket te kopen voor onder de kerstboom, maar dan blijkt er na het ontkurken gewoon water in de flesjes te zitten. Een nietsvermoedende klant van slijterij Alpenwijn in Doetinchem is slachtoffer van dit tragische scenario geworden.

En nu is Brouwerij De Witte Buizerd uit het Gelderse Hummelo dringend op zoek naar vier flesjes die per ongeluk zijn verkocht, zonder bier erin.

De fout ontstond afgelopen zaterdag, toen het uitzonderlijk druk was in de winkel. In de hectiek werd een demopakket uit de etalage verkocht. Maar die flesjes zijn helemaal niet bedoeld om weg te klokken. “De flesjes bier die in de etalage staan, zijn altijd afgevuld met water. Als er echt bier in zou zitten gaat de kwaliteit snel achteruit en dat is natuurlijk heel zonde”, zegt brouwer Niels Huntelaar tegen streekomroep REGIO8.

‘Ontzettend vervelend’

De brouwerij zit met het incident in z'n maag. “Dat is natuurlijk ontzettend vervelend, degene die het pakket in bezit heeft willen we ook daadwerkelijk geven wat hij wilde kopen”, aldus Huntelaar. De angst is vooral dat het pakket inmiddels al feestelijk is ingepakt. “Het is een cadeaupakket, dus dikke kans dat het ook een cadeautje is. We hopen het pakket op te sporen voordat het aan een onwetend iemand gegeven wordt.”

Zo herken je de waterige biertjes

De brouwer roept klanten die afgelopen zaterdag een pakket kochten op om hun aankoop even goed te bekijken. De oplossing is simpel: houd de flesjes tegen het licht. “Onze biertjes hebben verschillende kleuren, water natuurlijk niet. Als je de biertjes tegen het licht houdt en ze hebben dezelfde kleur, dan heb je het demopakket gekocht.” Twijfelaars mogen langskomen bij de winkel waar het pakket is verkocht.

Extra compensatie

Wie zich meldt met het gebottelde water, wordt niet met lege handen naar huis gestuurd. De brouwerij belooft een nieuw bierpakket én een extraatje. “We organiseren eind van het jaar het evenement ‘Rondje Haverkamp’. Dat is nu uitverkocht, maar degene die zich meldt met de ‘verkeerde’ biertjes krijgt twee kaarten. Nu maar hopen dat we die persoon voor de tijd kunnen traceren.”

Tot die tijd blijft het zoeken naar het meest verwaterde kerstcadeau van de Achterhoek.