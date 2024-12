Schoof zwijgt over vredestroepen, ook al brengt Oekraïne het op

BRUSSEL (ANP) - Premier Dick Schoof weigert in te gaan op het ooit sturen van Europese vredestroepen naar Oekraïne, ook al zegt het land dat met bijvoorbeeld Frankrijk te bespreken. Daarover praten speelt enkel Rusland in de kaart, houdt Schoof ook bij overleg in Brussel met internationale collega's vol.

Vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland en het bewaken van een eventueel bestand zijn bij het overleg woensdagavond bij de NAVO "nadrukkelijk" niet besproken, verzekert Schoof. Hij was daarvoor uitgenodigd door NAVO-topman Mark Rutte. Schoof sprak er met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en leiders van de EU-instellingen en van grote Europese landen.

Uitsluiten dat ooit Nederlandse troepen naar Oekraïne gaan, wil Schoof ook niet. "Maar het is gewoon te vroeg om daar vragen over te beantwoorden." Hij is dan ook niet blij met landen die dat wel doen. "Ik vind dat op dit moment niet opportuun. We moeten nu niet praten over: onder welke condities kunnen we onderhandelen."