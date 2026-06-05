Poetin ziet nog geen reden om Zelensky persoonlijk te spreken

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin ziet vooralsnog geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Die publiceerde donderdag een open brief aan de Russische leider met dat verzoek en de vraag om een concrete afspraak te maken.

Volgens Zelensky is het voorbehouden aan leiders om kwesties als een vredesakkoord te bespreken. Hij zei daarbij bereid te zijn een staakt-het-vuren in acht te nemen zolang de besprekingen lopen.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei donderdagavond dat Poetin de brief nog niet onder ogen had gekregen, maar dat Zelensky "ieder moment" welkom is in Moskou. Zelensky had voorgesteld op neutraal terrein af te spreken en noemde landen die daar mogelijk toe bereid zijn, zoals Turkije.

Volgens Poetin dient het alleen Oekraïne om nu af te spreken en een tijdelijk bestand af te kondigen. "Laat de experts hun werk doen, met oplossingen komen - dan kunnen we afspreken", aldus Poetin.