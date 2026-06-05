ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poetin ziet nog geen reden om Zelensky persoonlijk te spreken

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 17:54
anp050626172 1
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin ziet vooralsnog geen reden om persoonlijk zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky te ontmoeten. Die publiceerde donderdag een open brief aan de Russische leider met dat verzoek en de vraag om een concrete afspraak te maken.
Volgens Zelensky is het voorbehouden aan leiders om kwesties als een vredesakkoord te bespreken. Hij zei daarbij bereid te zijn een staakt-het-vuren in acht te nemen zolang de besprekingen lopen.
Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei donderdagavond dat Poetin de brief nog niet onder ogen had gekregen, maar dat Zelensky "ieder moment" welkom is in Moskou. Zelensky had voorgesteld op neutraal terrein af te spreken en noemde landen die daar mogelijk toe bereid zijn, zoals Turkije.
Volgens Poetin dient het alleen Oekraïne om nu af te spreken en een tijdelijk bestand af te kondigen. "Laat de experts hun werk doen, met oplossingen komen - dan kunnen we afspreken", aldus Poetin.
loading

POPULAIR NIEUWS

143867878 l normal none

Wat kun Je doen tegen grijs haar?

schiphol wil om stikstofrechten opgekochte boerderijen verkopen1683122495

Schiphol ontsnapt aan ramp door iPad-fout bij KLM

2f3f587f-c86a-47bd-a4eb-a5b0fd166b62

Financial Times: "Trumps keizerrijk van Schulden"

254029361_m

Darmkanker treft steeds vaker jongere mensen: dit zijn de nieuwe Amerikaanse richtlijnen én zo verklein je je risico

anp040626197 1

Poetin zegt klaar te zijn om in te binden als Kyiv dat ook doet

196441937_m

Er komen veel minder mensen Europa illegaal binnen. Hoe is dat gelukt?

Loading