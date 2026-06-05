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Tennisser Zverev verslaat Menšík en staat in finale Roland Garros

Sport
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 17:54
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PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale op Roland Garros. De Duitse nummer 3 van de wereld was in de halve finale in vier sets te sterk voor Jakub Menšík uit Tsjechië: 7-5 6-2 3-6 6-3.
In de finale treft Zverev de winnaar van de partij tussen de Italianen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Zverev, die nog nooit een grandslamtoernooi won, is de grote favoriet voor de eindzege in Parijs. De geblesseerde Carlos Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden eerder al uitgeschakeld.
Zverev stond in 2024 ook in de finale op Roland Garros en verloor toen van Alcaraz. In 2021, 2022 en 2023 werd Zverev in de halve finale uitgeschakeld.
De Duitse olympisch kampioen van Tokio schakelde vorige week Jesper de Jong uit in de vierde ronde.
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