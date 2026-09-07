Poging om regels te versimpelen begint bij vier ministeries

DEN HAAG (ANP) - De poging van het kabinet om overheidsregels te versimpelen voor burgers begint bij de ministeries van Justitie en Veiligheid, Klimaat en Groene Groei, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Staatssecretaris Eric van der Burg (Slagvaardige Overheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het voornamelijk om technische wetswijzigingen gaat, niet om grote aanpassingen van bestaande stelsels.

De VVD-bewindsman wil ieder jaar een zogeheten vereenvoudigingswet invoeren. Daarin staan dan allerlei punten die ministeries willen gaan versimpelen, maar waarvoor wel de wet moet worden aangepast. Op die manier moet voor burgers contact met de overheid eenvoudiger worden en moeten overheden en uitvoeringsorganisaties zelf makkelijker kunnen werken.

De vereenvoudigingswet krijgt een kortere behandelingstijd, als het aan Van der Burg ligt. Mensen kunnen er vier weken ideeën over indienen, terwijl dat bij normale wetgeving zes weken is. Ook krijgen adviescolleges zoals de Raad van State minder tijd. Daardoor moeten de wetten na een jaar ingaan in plaats van na twee.

Regels versimpelen levert geld op

In het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA staat dat het efficiënter maken van de overheid ieder jaar tot 400 miljoen euro kan opleveren. Hoeveel de vereenvoudigingen in deze eerste wet moeten opleveren, staat niet in de brief van Van der Burg.

Voor de zomer van dit jaar was het doel om vijfhonderd regels te versimpelen. Dat is niet gehaald, het zijn er iets meer dan vierhonderd geworden.