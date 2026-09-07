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Waterstanden Duitse Rijn zakken weer door aanhoudende droogte

Economie
door anp
maandag, 07 september 2026 om 16:21
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KAUB (ANP/RTR) - De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn weer gedaald door het uitblijven van regen. De scheepvaart blijft daardoor met minder lading varen dan normaal. Hoewel er deze week wel wat regen wordt voorspeld, is het lage water nog niet voorbij.
Het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, is maandag gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug tot 29 centimeter. Het komt nog niet in de buurt van de laagterecords die in augustus werden bereikt, toen het waterpeil onder de 10 centimeter zakte. Dit betekent overigens niet dat de vaardiepte maar enkele centimeters was. De vaardiepte bij Kaub is ruim 1 meter dieper dan het waterpeil.
Een week geleden was het waterpeil bij Kaub juist flink gestegen door de regen tot zo'n 72 centimeter. Ook toen kon de binnenvaart maar een deel van de lading meenemen.
De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht.
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