Tientallen demonstranten bij eerste zitting tegen soevereinen

LEEUWARDEN (ANP) - Enkele tientallen mensen demonstreren woensdag voor de rechtbank in Leeuwarden. Daar is de eerste openbare zitting aanstaande tegen vijf verdachten die volgens het Openbaar Ministerie een crimineel netwerk vormen dat met geweld de democratische rechtsorde wil ondermijnen.

In het onderzoek naar deze groep soevereinen hield de politie in juni acht mensen aan. Soevereinen keren zich af van de overheid en zouden bereid zijn geweld te gebruiken. Vijf van hen staan woensdag voor het eerst voor de rechter.

Onder hen is een voormalig advocaat. Een aantal demonstranten eist zijn vrijlating. Ze dragen borden en spandoeken met zijn naam, ook werd er een lied voor hem gezongen.

Vanwege de zitting zijn dranghekken geplaatst bij de ingang van het gerechtsgebouw. De zaak is te volgen via een livestream, ook is er een speciale videozaal in de rechtbank.