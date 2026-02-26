Polen: defensiekosten verbleken bij biljoen na aanval Russen

WARSCHAU (ANP/RTR) - De verdediging van de oostflank van de NAVO tegen een Russische aanval zou vele honderden miljarden euro's kosten, waarschuwt de Poolse buitenlandminister Radek Sikorski. Veel meer, volgens hem, dan wat NAVO-landen nu moeten uitgeven om zich te herbewapenen en Rusland af te schrikken.

Als het tot een Russische aanval komt, kost het "minstens 1200 miljard euro" om die af te slaan, hield Sikorski het Poolse parlement donderdag voor. "Dat is 24 keer zoveel als het Poolse defensiebudget."

Sinds Rusland vier jaar geleden de frontale aanval op Oekraïne inzette, steekt Polen veel meer geld in zijn verdediging. Dat geldt ook voor andere NAVO-landen die grenzen aan Rusland. Andere bondgenoten zijn nog ver weg van de veel hogere uitgaven die op de NAVO-top in Den Haag zijn afgesproken.

NAVO-topman Mark Rutte waarschuwde in december al dat het Europa vele honderden miljarden meer kost als Rusland de oorlog tegen Oekraïne wint en zich tegen de rest van Europa zou keren.