Odido betaalt criminelen niet, gestolen data honderdduizenden klanten op dark web

Samenleving
door Redactie
donderdag, 26 februari 2026 om 11:42
bijgewerkt om donderdag, 26 februari 2026 om 12:01
anp260226097 1
Odido gaat geen losgeld betalen aan de criminele hackersgroep die miljoenen klantgegevens van de telecomprovider heeft gestolen. "Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren", stelt het bedrijf donderdag in een verklaring.
De persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gelekt bij de cyberaanval eerder deze maand, die werd uitgevoerd door hackersgroep ShinyHunters. Het gaat onder meer om naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren van klanten.
Shinyhunters heeft een deel van de gestolen Odido-gegevens nu gepubliceerd op het dark web, meldt RTL Nieuws. In het datalek zijn veel financiële gegevens te vinden van klanten en oud-klanten die al jaren geen abonnement meer hebben bij Odido. In totaal gaat het om de privégegevens van vele honderdduizenden Nederlanders.
IBAN
Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat de gelekte dataset heeft geanalyseerd en geverifieerd. Shinyhunters zegt de komende zestien dagen nog veel meer gestolen gegevens van Odido-klanten naar buiten te brengen. Odido zegt zelf dat de privégegevens van 6,2 miljoen klanten zijn gestolen. Shinyhunters stelt dat het de privégegevens van meer dan 10 miljoen klanten en oud-klanten in bezit heeft. Daarvan is vandaag een eerste deel op het dark web verschenen.
Het gaat onder meer om 275.000 IBAN's: gegevens die zeer gewild zijn bij criminelen voor allerlei vormen van fraude. Daarvan is een deel ook van oud-klanten die al jaren geen klant meer zijn.

