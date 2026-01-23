ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Polen en EU sturen aggregaten naar door kou getroffen Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:18
anp230126087 1
WARSCHAU/BRUSSEL (ANP/RTR) - Polen en de EU sturen een kleine duizend aggregaten naar Oekraïne om dat land te helpen de strenge winter door te komen. In Oekraïne is het de afgelopen tijd zeer koud, met uitschieters tot 20 graden onder nul.
Rusland heeft de voorbije maanden zijn aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur opgeschroefd, wat tot grootschalige en in sommige gevallen langdurige stroomuitval heeft geleid. Zo zaten in de regio Kyiv volgens president Volodymyr Zelensky al meer dan een miljoen mensen zonder stroom. De burgemeester van de gelijknamige hoofdstad riep burgers begin januari op uit voorzorg hun heil elders te zoeken, waar nutsvoorzieningen wel voorhanden waren.
"Voor ons is dit een gebaar van steun - voor hen een reële kans de winter te overleven", aldus betrokken partijen in Polen. Grofweg de helft van de bijna duizend noodgeneratoren wordt betaald met EU-gelden.
Nederland zegde eerder deze week toe 23 miljoen euro beschikbaar te stellen voor energiesteun aan Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading