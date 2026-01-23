Polen en EU sturen aggregaten naar door kou getroffen Oekraïne

WARSCHAU/BRUSSEL (ANP/RTR) - Polen en de EU sturen een kleine duizend aggregaten naar Oekraïne om dat land te helpen de strenge winter door te komen. In Oekraïne is het de afgelopen tijd zeer koud, met uitschieters tot 20 graden onder nul.

Rusland heeft de voorbije maanden zijn aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur opgeschroefd, wat tot grootschalige en in sommige gevallen langdurige stroomuitval heeft geleid. Zo zaten in de regio Kyiv volgens president Volodymyr Zelensky al meer dan een miljoen mensen zonder stroom. De burgemeester van de gelijknamige hoofdstad riep burgers begin januari op uit voorzorg hun heil elders te zoeken, waar nutsvoorzieningen wel voorhanden waren.

"Voor ons is dit een gebaar van steun - voor hen een reële kans de winter te overleven", aldus betrokken partijen in Polen. Grofweg de helft van de bijna duizend noodgeneratoren wordt betaald met EU-gelden.

Nederland zegde eerder deze week toe 23 miljoen euro beschikbaar te stellen voor energiesteun aan Oekraïne.