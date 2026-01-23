Alle lichamen geborgen na vliegtuigcrash Indonesië

JAKARTA (ANP/DPA) - Zoekteams hebben het tiende en laatste slachtoffer geborgen van een vliegtuigcrash zaterdag op het Indonesische eiland Sulawesi. Alle inzittenden kwamen bij de crash om het leven.

Het vliegtuig werd als vermist opgegeven tijdens een binnenlandse vlucht, nadat het contact met de luchtverkeersleiding verloren was gegaan. Het bleek te zijn neergestort in een ruig berggebied dat bekendstaat om onvoorspelbaar weer. De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de crash.

Volgens een lokale functionaris zaten er drie medewerkers van het ministerie van Maritieme Zaken in het vliegtuig, net als zeven bemanningsleden. Meer dan duizend mensen waren betrokken bij de zoekactie. Onder hen waren leden van de luchtmacht, agenten en vrijwilligers.