VS zeggen tientallen IS-leden te hebben uitgeschakeld in Syrië

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 15:19
TAMPA (ANP) - De VS en hun bondgenoten hebben zo'n 25 aanhangers van Islamitische Staat (IS) gedood of gevangengenomen in Syrië sinds hun luchtaanvallen op dat land op 19 december. Dat meldt het onderdeel van de Amerikaanse strijdmacht dat toeziet op het werelddeel, CENTCOM.
De VS vielen die dag samen met Jordanië ruim zeventig doelwitten aan, onder meer wapenopslagen van IS. Daarbij werden tientallen gevechtsvliegtuigen, -helikopters en artilleriesystemen ingezet.
Die aanval was bedoeld als represaille voor de dood van twee Amerikaanse militairen en een burger die als tolk werkte, de eerste Amerikaanse slachtoffers in het land sinds de val van het regime-Assad in 2024. Minister van Defensie Pete Hegseth zei destijds dat het niet ging om "het begin van een oorlog, maar om een vergelding".
