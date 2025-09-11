Utrechtse serieverkrachter komt nog niet vervroegd vrij

UTRECHT (ANP) - Gerard T. (62) blijft nog maximaal een jaar in de cel. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag bepaald. T. staat bekend als de Utrechtse serieverkrachter.

T. zit sinds 2014 vast voor een reeks gewelddadige verkrachtingen in Utrecht in 1995 en 2001. Die zorgden destijds voor grote onrust. De politie kwam hem destijds op het spoor door een DNA-match na een fietsendiefstal. T. kreeg in 2017 zestien jaar cel opgelegd. Nu hij twee derde daarvan heeft uitgezeten, komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Het Openbaar Ministerie wilde dat T. nog een jaar in de cel zou blijven, totdat hij terechtkan op een juiste behandelplek. Het OM wil dat hij niet onbehandeld terugkeert in de samenleving.

Tijdens een zitting twee weken geleden bleek dat justitie een Forensisch Psychiatrische Kliniek in het oosten van het land voor hem heeft gevonden. T. kan daar resocialiseren, om uiteindelijk onder begeleiding terug te keren in de maatschappij. De gemeente waar de kliniek staat, moet nog akkoord gaan met zijn plaatsing.