Het gehuil van een baby doet iets geks met je gezicht, blijkt uit nieuwe studie

Het gehuil van een baby in nood doet niet alleen emotioneel iets met ons, maar ook fysiek: ons gezicht wordt er warmer van. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarbij wetenschappers met warmtecamera’s keken naar de reactie van volwassenen op huilende baby’s.

De deelnemers – mannen en vrouwen zonder ervaring met baby’s – luisterden naar verschillende soorten gehuil. Hoe chaotischer en pijnlijker het klonk, hoe meer hun gezichtstemperatuur steeg.

“De emotionele reactie op gehuil hangt af van de ‘akoestische ruwheid’,” zegt professor Nicolas Mathevon van de Universiteit van Saint-Etienne in Frankrijk. “We zijn emotioneel gevoelig voor de akoestische parameters die het pijnniveau in het huilen van een baby weergeven.”

Wanneer een baby echt pijn heeft, perst hij de lucht met kracht door zijn ribbenkast, waardoor de stembanden chaotisch gaan trillen. Dat zorgt voor “akoestische ruwheid”, ofwel disharmonische geluiden die wetenschappers non-lineaire fenomenen noemen.

De warmtebeelden lieten zien dat mannen en vrouwen vrijwel identiek reageren. De meest chaotische huiltjes werden unaniem gezien als teken van echte pijn en zorgden ook voor de grootste fysieke veranderingen.

“Hoe meer pijn het gehuil uitdrukt, hoe sterker de reactie van ons autonome zenuwstelsel”, aldus Mathevon. “Niemand had onze reactie op gehuil ooit op deze manier gemeten. Het is te vroeg om te zeggen of dit praktische toepassingen krijgt.”

Opvallend: eerder onderzoek uit Denemarken liet al zien dat mannen net zo goed wakker worden van huilende baby’s als vrouwen, al zijn het meestal de moeders die daadwerkelijk hun bed uitkomen. Volgens onderzoeker Christine Parsons kan dat komen doordat moeders vaak eerder leren hun baby te kalmeren of simpelweg omdat ze borstvoeding geven.

“Veel eerder onderzoek keek naar hartslag, huidgeleiding of hersenreacties”, zegt Parsons. “Dit onderzoek is innovatiever. Men neemt vaak aan dat er een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen, maar dat bewijs is er niet. We waren verrast hoe klein het verschil is.”

Dus als je baby huilt kun je ervan op aan dat je man dat ook prima hoort en er dus uit kan gaan. Dat is echt geen vrouwentaakje.