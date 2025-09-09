ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje weert Israëlische ministers en ziet ruzie verder oplopen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 14:43
anp090925111 1
MADRID (ANP) - Spanje ruziet verder met Israël en weert voortaan twee ultrarechtse Israëlische ministers. Het Spaanse inreisverbod voor de omstreden Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich volgt op een dag van strafmaatregelen en harde woorden over en weer.
Ben-Gvir en Smotrich zijn ook in Nederland en andere landen al niet meer welkom. De twee zouden de oorlog in Gaza en de verdere bezetting van Palestijns gebied voortdurend aanjagen.
Spanje dringt al lange tijd aan op hardere EU-maatregelen tegen Israël om dat land aan te sporen de strijd in de Gazastrook te staken. Maar andere landen houden maatregelen tegen. Daarom kondigde de regering in Madrid maandag een reeks eigen sancties aan, waaronder een inreisverbod voor allen die "rechtstreeks betrokken zijn bij de genocide in Gaza". Israël reageerde woedend en ontzegde de Spaanse vicepremier en de Spaanse minister van Jeugdzaken de toegang.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

Loading