Spanje weert Israëlische ministers en ziet ruzie verder oplopen

MADRID (ANP) - Spanje ruziet verder met Israël en weert voortaan twee ultrarechtse Israëlische ministers. Het Spaanse inreisverbod voor de omstreden Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich volgt op een dag van strafmaatregelen en harde woorden over en weer.

Ben-Gvir en Smotrich zijn ook in Nederland en andere landen al niet meer welkom. De twee zouden de oorlog in Gaza en de verdere bezetting van Palestijns gebied voortdurend aanjagen.

Spanje dringt al lange tijd aan op hardere EU-maatregelen tegen Israël om dat land aan te sporen de strijd in de Gazastrook te staken. Maar andere landen houden maatregelen tegen. Daarom kondigde de regering in Madrid maandag een reeks eigen sancties aan, waaronder een inreisverbod voor allen die "rechtstreeks betrokken zijn bij de genocide in Gaza". Israël reageerde woedend en ontzegde de Spaanse vicepremier en de Spaanse minister van Jeugdzaken de toegang.