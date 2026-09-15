Politici maken traditiegetrouw statements via Prinsjesdagoutfits

DEN HAAG (ANP) - Traditiegetrouw brengen politici op Prinsjesdag een boodschap over via hun outfits. Zo draagt minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) een hoed en schouderstuk die een combinatie van wetenschap en kunst zijn.

De bloemvormen op de accessoires van de bewindsvrouw zijn geïnspireerd op microscopische structuren uit onderzoek van wetenschapper Wim Noorduin, die onder de microscoop op bloemetjes lijken. Kunstenaar Malou Beemer vertaalde dat naar de draagbare objecten. "Wat ons betreft staat de hoed ook voor de oproep om meer samen te werken en combinaties te maken tussen de verschillende disciplines. Samenwerking is essentieel voor een innovatieve samenleving", aldus Beemer. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bracht de twee samen en vroeg aan hen de hoed te maken.

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie) draagt een tas gemaakt van een boek, om zo aandacht te vragen voor het belang van lezen. Vorige week bleek uit het internationale PISA-onderzoek dat vier op de tien 15-jarigen niet goed genoeg kunnen lezen.

'Klimaatdrammer'

Laurens Dassen verschijnt in een pak met seksistische teksten als 'Je zei geen nee' en 'Goor wijf'. Vrouwen die te maken kregen met de uitspraken schreven ze zelf op het pak. Op die manier wil de Volt-fractievoorzitter mannen oproepen om iets te zeggen van seksisme. Influencer Annemarie Lekkerkerker, die zich vaak uitspreekt over seksisme, vergezelt Dassen.

PvdD-fractievoorzitter Christine Teunissen verschijnt in een jurk waar aan de ene kant rode weerkaarten te zien zijn en aan de andere kant een groene oase, als hoopvol toekomstbeeld. Daarbij draagt ze een sjerp met de tekst 'klimaatdrammer'. De jurk is gemaakt van gerecycled materiaal en ontwerper Mirte Engelhard gebruikt het restmateriaal voor workshops met kinderen.