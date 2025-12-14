ECONOMIE
Politici na Sydney: Joden moeten vrij hun geloof kunnen vieren

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:27
DEN HAAG (ANP) - "Joden moeten overal vrij en zonder angst hun geloof kunnen vieren", zegt D66-leider Rob Jetten in reactie op de aanslag in Sydney in Australië. Daar openden schutters zondag het vuur op een chanoekaviering op een strand in de stad.
Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) laat op X weten dat "bestrijding van antisemitisme, haat en geweld een wereldwijde opdracht" is. Mirjam Bikker (ChristenUnie) verklaart op hetzelfde sociale medium: "Joden moeten overal vrij en zonder angst hun geloof kunnen vieren."
Ook andere politieke leiders reageren op de gebeurtenis. "Wat de viering van een feest van lichtjes zou moeten zijn, is voor de Joodse gemeenschap rond Bondi Beach diep donker geworden. Woorden schieten tekort", aldus partijleider Dilan Yeşilgöz van de VVD.
Geert Wilders van de PVV spreekt van een "daad van extreem barbarisme en antisemitisme". Volgens hem wordt het toenemende antisemitisme in de wereld gevoed door "de islam en de groeiende Israël-haat van links-liberale politici, media en academici".
